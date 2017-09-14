В псковском СИЗО прошел классный час, посвященный юбилею Циолковского

11:55, 14 сентября 2017, ПАИ

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 для учащихся вечерней школы прошло внеклассное мероприятие, посвященное юбилею изобретателя Константина Циолковского. 17 сентября исполняется 160 лет со дня его рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, ребята познакомились с жизнью российского и советского учёного-самоучки, исследователя, школьного учителя, посмотрев такие документальные научные фильмы, как «Циолковский – отец русской космонавтики» и «Циолковский», а также совершили виртуальный тур по дому-музею К. Э. Циолковского.

Под музыкальную композицию дуэта «Открытый космос» учащиеся 7-8 классов вечерней школы организовали выставку «Мой космос», на которую представили свои рисунки.

«Циолковский внес большой вклад в развитие естественных наук, поэтому такого человека нельзя оставить без внимания. Помните, что мечты сбываются, если цель человека в познании», - завершила занятие классный руководитель.