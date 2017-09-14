Графика времён войны 1812 года представлена на выставке в Пушкинском заповеднике

12:02, 14 сентября 2017, ПАИ

13 сентября в Пушкинском заповеднике открылась выставка «И вечной памяти двенадцатого года...» из фондов Калужского объединённого музея-заповедника. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе «Михайловского» Лидия Токарева.

В экспозицию вошли более сорока предметов. Около половины из них — печатная графика времён Отечественной войны 1812 года в подлинниках: работы Свебаха, Карла и Ораса Верне, Раффе, Герена, Девериа, Прюдона, Доу и других именитых и неизвестных художников XIX столетия, а также не менее известных гравёров того времени, как: Райт, Бовинэ, Вернье, Дюплесси-Берто и так далее. На выставке представлен даже один офорт Гойи из серии (сюиты) «Бедствия войны» и автолитография Василия Верещагина «Наполеон в России», отметила Л. Токарева.

Помимо печатной графики посетители выставки увидят реплики предметов походного быта времён наполеоновских войн — костюм кирасира, ранцы, фляги и так далее.

Выставка «И вечной памяти двенадцатого года...» развёрнута в «Льняном амбаре» (зал в мемориальной усадьбе «Михайловское»). Работать она будет до 8 ноября. Вход свободный.

Лидия Токарева напомнила также, что в бывшем имении Гончаровых, в музее-усадьбе «Полотняный Завод» сейчас работает выставка из «Михайловского» — графика выдающегося русского художника В. М. Звонцова, подготовленная в рамках проекта «Очарованный чудом» к столетию со дня рождения мастера.