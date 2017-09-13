Устроивший скандал в кафе пьяный водитель задержан в Острове

12:15, 14 сентября 2017, ПАИ

В Острове сотрудники вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области задержали нетрезвого водителя, который ранее уже был лишен права управления транспортным средством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела.

Во время несения службы экипажу группы задержания поступила информация, что в охраняемом кафе сработала тревожная сигнализация. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что нетрезвый гражданин устроил скандал, затем сел в автомобиль и скрылся. Росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, через 5 минут блокировали машину на улице Меркурьева и задержали 35-летнего водителя.

Медицинская экспертиза установила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный ранее уже был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.