В Великих Луках мужчина зарезал бывшую сожительницу на глазах у её малолетней дочери

12:15, 14 сентября 2017, ПАИ

13 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в подъезде одного из домов тела 26-летней местной жительницы с ножевыми ранениями в области груди и глазницы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, к преступлению может быть причастен бывший сожитель потерпевшей, который подкараулил женщину в подъезде дома и дважды ударил ножом на глазах у ее 5-летней дочери, затем скрылся с места преступления.

Следователи совместно с полицейскими проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и физического местонахождения предполагаемого злоумышленника.