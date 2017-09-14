10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября

12:17, 14 сентября 2017, ПАИ

15 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12, днем: +10…+15.

Атмосферное давление будет низким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.