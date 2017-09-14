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Общество

Присягу примут первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН 16 сентября

16 сентября в 10:00 на плацу Псковского филиала Академии ФСИН России (Зональное шоссе, 28) состоится торжественная церемония приведения к присяге первокурсников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы образовательной организации

Мероприятие пройдет с участием руководства образовательной организации, преподавателей и курсантов. Среди почетных гостей - представители власти области и города, силовых структур региона и духовенства.

На церемонию также приглашаются родственники первокурсников.

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