Присягу примут первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН 16 сентября

12:39, 14 сентября 2017, ПАИ

16 сентября в 10:00 на плацу Псковского филиала Академии ФСИН России (Зональное шоссе, 28) состоится торжественная церемония приведения к присяге первокурсников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие пройдет с участием руководства образовательной организации, преподавателей и курсантов. Среди почетных гостей - представители власти области и города, силовых структур региона и духовенства.

На церемонию также приглашаются родственники первокурсников.