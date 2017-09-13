Продававшие по завышенным ценам посуду мошенники задержаны в Великих Луках

12:28, 14 сентября 2017, ПАИ

В Великих Луках задержаны приезжие граждане, подозреваемые в мошенничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в начале сентября шестеро мужчин и женщин из Москвы, Тверской области и других регионов арендовали на улице Карла Либкнехта в Великих Луках помещение кафе. Здесь они проводили презентации посуды, столовых принадлежностей некоей фирмы, которую, якобы, представляли.

Посетителям предлагалось заключать кредитные договоры на приобретение этой продукции. Приезжие даже ходили по квартирам горожан, вручали им свои визитки и приглашали на презентации. В результате появились покупатели. Так, одна пенсионерка заключила договор на 65 тысяч рублей, другая женщина – на 118 тысяч.

Однако вскоре выяснилось, что кастрюли, сковороды и прочий кухонный инвентарь реализовывался гражданам по ценам, завышенным в несколько раз. Потерпевшие обратились с заявлениями в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Подозреваемые задержаны.

В настоящее время устанавливается круг потерпевших. В этой связи стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий этой группы лиц, обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94 или 02.