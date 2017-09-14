В США впервые за 78 лет покажут ледоруб, которым убили Троцкого

13:10, 14 сентября 2017, ПАИ

В следующем году Международный музей шпионажа в Вашингтоне впервые за 78 лет покажет широкой публике ледоруб, которым был убит Лев Троцкий, пишет The Guardian.

В 2018 году музей откроется в новом здании и пополнит коллекцию пятью тысячами новых предметов, среди которых и будет ледоруб.

Газета отмечает, что впервые орудие убийства Троцкого показали на пресс-конференции полиции в 1940 году. После этого ледоруб хранился в полиции, пока его не забрал полицейский Альфредо Салас. Впоследствии он передал его дочери Ане Алисии.

Женщина 40 лет хранила ледоруб под кроватью, решив выставить его на продажу в 2005 году. Намереваясь выручить за него деньги, она отказалась безвозмездно передать ледоруб внуку Троцкого и продала орудие американскому коллекционеру Киту Мелтону. Именно он впоследствии решил отдать ледоруб в дар музею шпионажа.