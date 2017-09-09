Пскович занял второе место на Первенстве России по велоспорту

13:42, 14 сентября 2017, ПАИ

Псковский спортсмен Тимофей Шерстнев стал вторым на Первенстве России по велоспорту-шоссе среди юниоров (17-18 лет), которое завершилось в Белореченске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортподготовки Псковской области.

Многодневная гонка состояла из четырех этапов, по сумме которых и определялся победитель. Пскович уступил лишь сопернику из Санкт-Петербурга.

К соревнованиям Тимофея Шерстенева подгтовил тренер Александр Филиппов.