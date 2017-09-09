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Спорт

Пскович занял второе место на Первенстве России по велоспорту

Псковский спортсмен Тимофей Шерстнев стал вторым на Первенстве России по велоспорту-шоссе среди юниоров (17-18 лет), которое завершилось в Белореченске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортподготовки Псковской области.

Фото csppskov.ru

Многодневная гонка состояла из четырех этапов, по сумме которых и определялся победитель. Пскович уступил лишь сопернику из Санкт-Петербурга.

К соревнованиям Тимофея Шерстенева подгтовил тренер Александр Филиппов.

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