Названы столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

14:45, 14 сентября 2017, ПАИ

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Об этом сообщает «Лента.ру».

Игры 2024 года состоятся в Париже, спустя четыре года соревнования примет Лос-Анджелес. Решение было принято на сессии МОК в Лиме (Перу).

Изначально за право проведения Олимпиады-2024 боролись Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, однако только последние два города подтвердили свои заявки. 11 июля на заседании сессии МОК было решено, что Игры 2024 и 2028 годов пройдут именно там. На заседании в Перу была определена очередность.

Париж в последний раз проводил Олимпиаду в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984-м. Ближайшие летние Игры примет в 2020 году Токио. Предыдущая Олимпиада прошла в 2016-м в Рио-де-Жанейро. Сборная России заняла на ней четвертое место в общем зачете.