В Петербурге эвакуированы торговые центры из-за сообщений о минировании

14:22, 14 сентября 2017, ПАИ

14 сентября в 19 торговых центрах Санкт-Петербурга были эвакуированы посетители в связи с анонимными сообщениями о минировании, пишет «Коммерсант». В социальной сети «ВКонтакте» жители города сообщали, что получали по громкой связи предупреждение о «технических причинах» эвакуации.

Кроме того, по данным «Интерфакса», в Москве свыше 100 человек по той же причине эвакуированы с ряда объектов, в том числе из 8 школ и Красной площади.

По данным СМИ, за последнее время в России из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тыс. человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась. Основной версией остается спланированная атака с применением средств IP-телефонии. По информации «Интерфакса», 90% анонимных звонков поступило с территории Украины.