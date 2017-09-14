Правила газовой безопасности стали жестче

14:39, 14 сентября 2017, ПАИ

Правительство России приняло постановление, ужесточающее правила газовой безопасности, сообщается на сайте Минстроя. В частности, теперь к работе с бытовым газовым оборудованием могут быть допущены только специализированные компании. Документ разработал Минстрой РФ.

Документ вводит понятие специализированной организации, имеющей исключительное право технического обслуживания, ремонта и замены внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Одновременно вводятся требования к лицам, проводящим работы по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию газового оборудования.

«Таким образом, к работе с газом не будут допущены некомпетентные специалисты и компании, не имеющие необходимых для этой ответственной работы ресурсов, а это важнейшее условие безопасности эксплуатации бытового газа. Например, в число требований к таким организациям вошло обязательное обучение и аттестация работников, допущенных к газоопасным работам», - прокомментировал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

Напомним, что Минстрой России разработал комплекс мер по снижению количества взрывов бытового газа, также была проведена комплексная проверка и оценка безопасности эксплуатации газового оборудования в многоквартирных домах.