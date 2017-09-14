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Экономика

Зарплата женщин в России на четверть ниже, чем у мужчин

Заработная плата женского населения России оказалась на 26% меньше, чем у мужчин. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на заседании координационного совета при правительстве РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы, пишет «Известия».

Голодец отметила, что соотношение уровня мужского и женского доходов отстает от многих зарубежных стран. По имеющимся данным, средняя зарплата за 2015 год в России у мужчин составила 38,6 тысяч рублей, у женщин –– 28 тысяч рублей. 

«Наименьшая разница между зарплатами женщин и мужчин отмечается в сфере образования», –– добавила вице-премьер. Она напомнила, что в России доля женщин, имеющих прямое влияние на социальное будущее страны, остается невысокой. Однако женщины представлены во всех сферах деятельности, подчеркнула политик. 

«В Госдуме у нас женщин 15%, а в Совете Федерации — 17%. И я напомню, что в правительстве у нас женщин 10%, трое из 31 человека», –– сказала Голодец, отметив, что по этому показателю РФ пропускает не только развитые страны Запада, но и развивающиеся страны. 

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