Ужесточен порядок отбора подрядчиков для проведения капремонта

14:54, 14 сентября 2017, ПАИ

Подписано постановление Правительства РФ, согласно которому подрядчики для проведения капремонта должны отбираться не реже чем 1 раз в квартал. Как сообщается на сайте Минстроя, документ также уточняет требования к участникам предварительного отбора и к подаваемым ими документам.

Капремонт общего имущества в многоквартирных домах могут проводить только компании, прошедшие предварительный отбор и внесенные в реестр добросовестных подрядчиков. На сегодня в него внесено 10 192 строительные компании на всей территории страны. Постановление Правительства, подготовленное Минстроем России, уточняет процедуру отбора подрядчиков. Так, документ определяет ежеквартальную периодичность проведения отборов для пополнения реестров добросовестных компаний и уточняет порядок расчета начальной (максимальной) цены договора – она устанавливается исходя из сметной или проектной документации. При этом вводится требование о предоставлении двойного обеспечения исполнения договора в случае, если предложено снижение цены на 20 и более процентов для всех участников кроме государственных или муниципальных учреждений.

«Недобросовестные подрядчики ранее пытались срывать конкурсы, предлагая существенно заниженную цену и потом отказываясь от исполнения контракта. Дополнительные гарантии позволят избежать таких случаев – теперь заключение договора с существенно заниженной ценой возможно после соответствующего обоснования снижения цены. Экономия в результате торгов должна появляться в результате большей эффективности работы, а не махинаций», - прокомментировал замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

Кроме того, документ дает возможность объединять в один предмет закупки разработку проектной документации и выполнение самих работ, установлен порядок проведения таких аукционов. Уточнены требования к содержанию извещения о проведении электронного аукциона – в нем должны содержаться сведения о шаге аукциона, минимальном значении размера обеспечения заявки, а срок размещения извещения сокращен с 30 до 20 дней.