15 сентября в Пскове откроется третий фестиваль Сергея Довлатова

15:01, 14 сентября 2017, ПАИ

Фестиваль искусств «Заповедник», посвященный известному писателю и журналисту Сергею Довлатову, пройдет 15—17 сентября в Пскове и Пушкинских Горах. В третий раз на нескольких фестивальных площадках он соберет вместе поклонников его творчества из России и других стран, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Программа фестиваля охватывает несколько направлений искусства, на которые Сергей Довлатов оказал влияние: поэзия и литература, театр, современное изобразительное искусство и авторское кино.

Официальный старт «Заповеднику» по традиции даст открытие инсталляции на набережной реки Великой. В этом году свою работу представит художник из Санкт-Петербурга Катя Красная. Продолжится мероприятие концертом под открытым небом хип-хоп исполнителей T-Cнeck & Bmb Spacekid и Anacondaz.

Также в программе первого дня фестиваля — литературно-драматический вечер «Довлатов. Way», выставка работ друга писателя Георгия Ковенчука, показ четырех российских короткометражных фильмов. Эти мероприятия пройдут на площадках Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

На пешеходной части улицы Пушкина будет работать выставка фотографий 50-х годов прошлого века «Псков строится».

Сразу две премьеры ожидают гостей фестиваля «Заповедник» в субботу, 16 сентября. В Пушкинских Горах пройдет спектакль-экскурсия по местам Пушкина и Довлатова «Хранитель», а в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится премьера фильма Бориса Хлебникова «Аритмия». Кинолента — призер 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Псковский зритель сможет увидеть картину до ее выхода в российский прокат, а также встретиться с ее создателями и актерами.

Также в программе этого дня спектакль-квартирник по записным книжкам Сергея Довлатова «Невидимая книга», тематические лекции и выставка автолитографий и графики Заслуженного художника России Александра Стройло «Довлатов и Ленин», которая откроется в здании железнодорожного вокзала Пскова.

В заключительный день фестиваля организаторы подарят его гостям показ фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, комедийный спектакль «Старший сын» от Санкт-Петербургского театра «Мастерская», концерт группы The Retuses и стихи петербургского поэта и музыканта Лехи Никонова в исполнении автора.

Вход на большинство мероприятий довлатовского фестиваля свободный.

Напомним, посвященный Сергею Довлатову фестиваль «Заповедник» проходит в Псковской области с 2015 года. Его организаторами выступают Министерство культуры Российской Федерации, администрация Псковской области и Театрально-концертная дирекция Псковской области.