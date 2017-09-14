Эльхан Мехтиев: 70% россиян считают правильным запрет на продажу алкоголя до 21 года

15:19, 14 сентября 2017, ПАИ

70% населения России считает правильным законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года, внесённый в Госдуму. Об этом заявил координатор федерального проекта «Трезвая Россия» в Псковской области Эльхан Мехтиев в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Напомним, накануне он обратился к губернатору Псковской области с предложением запретить продавать алкогольные напитки покупателям моложе 21 года. Сейчас закон определяет другой порог запрета — 18 лет. Идею Андрей Турчак поддержал, и у Псковской области теперь есть все шансы стать одним из первых регионов с новыми правилами продажи спиртного.

Эльхан Мехтиев уточнил, что законопроект находится на стадии подготовки, в ближайшее время он поступит в Псковское областное Собрание. На федеральном уровне документ уже готов. «Мы считаем, что было бы идеально выступить с такой инициативой», - подчеркнул спикер и добавил, что с точки зрения психологии это обдуманное экспертами решение.

Координатор «Трезвой России» также заметил, что в западных странах нельзя продавать алкоголь на массовых мероприятиях, о чём пора задуматься и России.