«Трезвая Россия» планирует составить карту точек несанкционированной продажи алкоголя и сигарет в Пскове

15:21, 14 сентября 2017, ПАИ

«Трезвая Россия» планирует составить карту, на которой будут отмечены места несанкционированной продажи алкоголя и сигарет в Пскове. Об этом сообщил региональный координатор федерального проекта Эльхан Мехтиев 14 сентября во время прямого эфира проекта ПАИ-live.

«В жилых домах предприниматели ставят два стула и начинают торговать «наливайками». Это, конечно, серьезная проблема. Мы сейчас создали рабочую группу, которая будет проверять общепиты, проконтролируем лицензии. В некоторых местах даже сигареты стоят на открытых прилавках», - сказал собеседник агентства.

Также он упомянул о проблеме, связанной с продажей суррогатных курительных смесей. По словам Э. Мехтиева, запланированы несколько рейдов по таким заведениям, и «Трезвая Россия» надеется на помощь соответствующих органов.