0
15:21
РЕВИЗИЯ: Государство «КОТЭдж»
15:02
Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:32
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:17
10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
11:12
«МегаФон» начинается с тебя
10:36
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
10:11
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
Еще новости
Общество

Координатор проекта «Трезвая Россия»: В соцсетях молодёжь ищет развлечения на свою голову

«В интернете продаётся в основном суррогат, поэтому в соцсетях молодежь легко может найти себе развлечения на свою голову», - заявил координатор федерального проекта «Трезвая Россия» в Псковской области Эльхан Мехтиев в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, с этим необходимо бороться. «У нас уже есть задумки по этой проблеме. В Псковской области мы проводим рейды, уроки трезвости, работаем со школьниками. Для этого я прошел спецкурсы, которые позволяют мне проводить такие мероприятия. Администрация региона нацелена на то, чтобы дети больше занимались спортом, мы, конечно, солидарны с этой позицией», - подчеркнул Эльхан Мехтиев.

Он отметил, что организация получает множество благодарностей после «уроков трезвости», которые проходят в школах Псковской области. 

Эльхан Мехтиев подчеркнул, что «Трезвая Россия» будет заниматься выявлением алкоточек не только в Пскове, но и в сельской местности, где это особенно сложно, так как спиртное может продавать «любой сосед». «Вот, например, в домах с алкоточками на первых этажах жить невозможно. К тому же они повышают криминогенные ситуации в жилых районах», - уверен координатор проекта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14 сентября 2017
Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 сентября 2017
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
14 сентября 2017
10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
«МегаФон» начинается с тебя
14 сентября 2017
«МегаФон» начинается с тебя
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
14 сентября 2017
«Алкогольный» ПАИ-live начнется в 15:00
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
14 сентября 2017
Талавский захаб в Изборской крепости закрыт до 21 сентября
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей
14 сентября 2017
Потенциальные банкроты в России задолжали почти 29 млрд рублей 1
Лекция о спиртном в повседневности пройдет в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове
13 сентября 2017
Лекция о спиртном в повседневности пройдет в рамках фестиваля «Заповедник» в Пскове

Идет загрузка...