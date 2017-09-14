Координатор проекта «Трезвая Россия»: В соцсетях молодёжь ищет развлечения на свою голову

16:32, 14 сентября 2017, ПАИ

«В интернете продаётся в основном суррогат, поэтому в соцсетях молодежь легко может найти себе развлечения на свою голову», - заявил координатор федерального проекта «Трезвая Россия» в Псковской области Эльхан Мехтиев в прямом эфире проекта ПАИ-live.

По его словам, с этим необходимо бороться. «У нас уже есть задумки по этой проблеме. В Псковской области мы проводим рейды, уроки трезвости, работаем со школьниками. Для этого я прошел спецкурсы, которые позволяют мне проводить такие мероприятия. Администрация региона нацелена на то, чтобы дети больше занимались спортом, мы, конечно, солидарны с этой позицией», - подчеркнул Эльхан Мехтиев.

Он отметил, что организация получает множество благодарностей после «уроков трезвости», которые проходят в школах Псковской области.

Эльхан Мехтиев подчеркнул, что «Трезвая Россия» будет заниматься выявлением алкоточек не только в Пскове, но и в сельской местности, где это особенно сложно, так как спиртное может продавать «любой сосед». «Вот, например, в домах с алкоточками на первых этажах жить невозможно. К тому же они повышают криминогенные ситуации в жилых районах», - уверен координатор проекта.