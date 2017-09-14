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В ТИК Пскова задержали устроивших скандал 4-х избранных кандидатов в депутаты гордумы

Сегодня, 14 сентября, в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Пскова полиция задержала четверых избранных в новый созыв Псковской городской Думы представителей КПРФ — Александра Баева и Дмитрия Михайлова, избранных по одномандатным округам, а также Сергея Фёдорова и Александра Тимофеева, баллотировавшихся в составе единого списка — и сопровождавшего их члена ТИКа от "Российской партии пенсионеров за справедливость" Михаила Михайлова.

Как стало известно Псковскому агентству информации, пришедшие попытались с применением угроз и силы получить регистрацию в качестве депутатов и соответствующие удостоверения. По предварительным данным, получив объяснение, что для этого нет законных оснований, пришедшие попытались заблокировать работу избирательной комиссии, отказавшись покидать кабинет её председателя Владимира Кротова. В связи с этим он сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Отметим, член областной избирательной комиссии Константин Калиниченко пояснил ПАИ, что требования представителей КПРФ незамедлительно выдать им депутатские удостоверения были неправомочными, так как, согласно закону, для этого решение ТИКа об утверждении результатов выборов сначала должно быть официально обнародовано в газете "Псковские новости", очередной номер которой выходит в свет только в пятницу, 15 сентября. Кроме того, для получения мандата сами кандидаты должны написать в избирательную комиссию заявления, что от них не отказываются.

В результате скандалистов задержали и отправили в следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области для дачи объяснений: их действия будут оценены на предмет наличия состава уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование работе избирательной комиссии). Санкция по этой статье предусматривает штраф до 80 000 рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года.

Владимир Кротов на момент публикации был недоступен для комментариев.

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