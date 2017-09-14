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Общество

Закон 21: ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ВИДЕО)

Сегодня гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал региональный координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Эльхан Мехтиев.

Накануне он обратился к губернатору Псковской области с предложением запретить продавать алкогольные напитки покупателям моложе 21 года. Сейчас закон определяет другой порог запрета — 18 лет. Идею Андрей Турчак поддержал и у Псковской области теперь есть все шансы стать одним из первых регионов с новыми правилами продажи спиртного. Почему 21 год, какого результата псковские общественники ждут от ужесточения правил торговли, насколько эффективны действующие запреты на продажу крепких напитков, чем вообще занимается псковская «Трезвая Россия» - об этом шла речь в интервью с Эльханом Мехтиевым.

 

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