Лекция о «советском человеке Довлатова» пройдет на фестивале «Заповедник» в Пскове

16:54, 14 сентября 2017, ПАИ

16 сентября в медиа-холле Театрально-концертной дирекции в рамках фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник» состоится лекция «Советский человек Довлатова» известного антрополога Ильи Утехина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Ветка» Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Илья Утехин - российский социолог, этнолог, историк культуры, антрополог и специалист по когнитивным наукам. Кандидат исторических наук, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук СПбГУ и профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Начало лекции в 15:00. Вход свободный.