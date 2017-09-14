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Культура

Лекция о «советском человеке Довлатова» пройдет на фестивале «Заповедник» в Пскове

16 сентября в медиа-холле Театрально-концертной дирекции в рамках фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник» состоится лекция «Советский человек Довлатова» известного антрополога Ильи Утехина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в проекте «Ветка» Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Илья Утехин - российский социолог, этнолог, историк культуры, антрополог и специалист по когнитивным наукам. Кандидат исторических наук, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук СПбГУ и профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Начало лекции в 15:00. Вход свободный.

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