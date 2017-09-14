В «Псковэнерго» стартовали Дни открытых дверей в рамках фестиваля #ВместеЯрче

17:17, 14 сентября 2017, ПАИ

13 сентября в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» стартовали Дни открытых для студентов и учащихся профильных специальностей высших и средне специальных учебных заведений Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Второй год подряд эти мероприятия в самом начале учебного года проходят в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. В общей сложности с 13 по 21 сентября режимные объекты Северных и Южных электрических сетей предприятия посетят пять групп будущих энергетиков.

С Центром управления сетями энергокомпании, диспетчерскими пунктами и ключевыми подстанциями в Пскове и Великих Луках знакомятся студенты ПсковГУ и Государственной сельскохозяйственной академии, а также учащиеся Псковского агротехнического и Великолукского политехнического колледжей.

Будущие энергетики знакомятся со структурой управления электрическими сетями в регионе, с оборудованием подстанций и диспетчерских пунктов, современными приборами учета и автоматической системой управления уличным освещением в областном центре. Отдельно специалисты «Псковэнерго» рассказывают о внедрении на предприятии энергосберегающих технологий и о проводимых мероприятиях по сокращению потерь электроэнергии при её передаче, альтернативных источниках энергии.

На экскурсии в цеху по ремонту трансформаторов ребята узнают о существующих требованиях к утилизации вредных для экологии отходов производства электросетевой компании, таких, к примеру, как отработанное трансформаторное масло. Также на встречах с энергетиками молодых людей интересуют вопросы, касающиеся перспектив развития отрасли и условий работы в «Псковэнерго».

Напомним, фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проходит во всех регионах России в целях популяризации культуры бережного потребления энергоресурсов и демонстрации современных энергоэффективных технологий, используемых в различных секторах экономики. В нашем регионе организатором фестиваля выступает Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике.

«Популяризация энергосбережения является одним из важных направлений просветительской работы, проводимой МРСК Северо-Запада. На официальном сайте МРСК Северо-Запада действует образовательный портал «Экономное электричество», созданный специалистами энергокомпании. Изучив яркий интерактивный онлайн-справочник, посетители портала могут проверить свои знания по энергосбережению и в наглядной форме узнать о способах экономии электроэнергии, тепла и воды в быту», - отметили в пресс-службе.