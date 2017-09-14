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Политика

Петр Алексеенко заявил, что его однопартийцы пытались получить удостоверения депутатов для подстраховки

Первый секретарь псковского обкома КПРФ и депутат областного Собрания Петр Алексеенко в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации объяснил действия своих однопартийцев, устроивших сегодня скандал в территориальной избирательной комиссии (ТИК) города из-за отказа выдавать им удостоверения депутатов нового созыва Псковгордумы, желанием подстраховаться.

Он заметил, что четверо избранных от КПРФ в новый созыв городского парламента кандидата — Александр Баев и Дмитрий Михайлов, а также Сергей Фёдоров и Александр Тимофеев — хотели обзавестись депутатскими удостоверения ещё до официального обнародования решения ТИК об утверждении результатов выборов, чтобы в пятницу, 15 сентября, присутствовать на внеочередной (последней) сессии гордумы 5-го созыва.

На замечание, что сам Алексеенко ранее был депутатом городумы и должен знать, что вход на сессии городского парламента для граждан свободны, он пояснил: «Когда в Городском культурном центре проходит — да. Но завтра сессия будет в здании Думы на Некрасова, там зал маленький и все желающие могут не поместиться. Так что могли бы и не пустить их, если места уже были бы заняты — вот они и решили подстраховаться».

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