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Общество

В Пскове завершен ремонт в 10 дворах, в 50 — ещё ведётся

Сегодня, 14 сентября, в Пскове состоялось совещание представителей управления городского хозяйства (УГХ) администрации города с представителями управляющих организаций. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, представители УГХ рассказали, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и плана благоустройства города в настоящий момент в ремонте находится около 50 дворов.

При этом уже завершены работы по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Советская, 55, Кресты (дома офицерского состава) 98-102, ул. 1-я Поселочная, 12, проезд Щелгунова, 9/2-15, пешеходная дорожка Кресты, 76-111, ул. Мирная, 3, 3а, 5, 7, ул. Комдива Кирсанова, 3, Народная, 53, Коммунальная, 75б, проезд Рокоссовского, 12-22а.

План благоустройства предусматривает асфальтирование тротуаров, внутридомовых проездов, оборудование парковок для автомобилей, установку урн, скамеек, обеспечение освещенности придомовых территорий в темное время суток.

Отметим, в этом году в Пскове на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» выделено порядка 40 млн рублей. Кроме того, в 2017 году в Пскове по плану ремонта дворов, утвержденному муниципалитетом, запланированы ремонтные работы по 68 адресам на общую сумму 84 млн рублей - по 7 млн рублей на каждый городской округ. Таким образом, сумма, выделяемая на ремонт дворов, по сравнению с 2016 годом была увеличена вдвое.

Кроме того, на совещании были подведены итоги подготовке Пскова к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 г. Как отметили в УГХ все подготовительные работы ведутся в плановом режиме, отставаний по графику нет. Двум управляющим компаниям было поручено до конца сегодняшнего дня сдать акты проверки готовности к отопительному периоду в Псковские тепловые сети.

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