Псковичи на личном приеме Ивана Цецерского попросили новое жилье

19:30, 14 сентября 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский сегодня, 14 сентября, провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщили ПАИ в пресс-службе муниципалитета, большинство из них касалось предоставления нового жилья. Семья псковичей, проживающая по договору коммерческого найма в доме, признанным аварийным и подлежащем расселению, осталась неудовлетворённой теми вариантами, которые были предоставлены ей Управлением по учёту и распределению жилплощади администрации Пскова. Они показали фотографии предлагавшегося жилья, отметив, что в таких условиях жить затруднительно. Иван Цецерский распорядился, чтобы в помещениях, которые предоставляются псковичам в рамках коммерческого найма, проводился предварительный текущий ремонт.

Следующая заявительница – ветеран боевых действий и мать пятерых детей – проживает с семьёй в съёмном жилье. Она поинтересовалась, как ей можно улучшить жилищные условия. Глава Пскова посоветовал женщине написать заявление в администрацию города на включение её в очередь на квартиру и на предоставление земельного участка (как ветеран боевых действий она имеет право на 15 соток).