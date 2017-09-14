Типография «iPrint» предлагает кандидатам на пост главы Гдовского района свои услуги по​ изготовлению рекламной продукции в рамках предвыборной кампании

19:24, 14 сентября 2017, ПАИ

Рекламно-производственная компания «iPrint» предлагает свои услуги по ​ изготовлению рекламной продукции в рамках кампаний по выборам Главы Гдовского района, назначенных на 12 ноября 2017 года.

Компания «iPrint» расположена в Пскове, по адресу улица Советская, дом 15а. Телефон: +79602211768. Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/iprint_60

Полный прайс на услуги компании можно скачать здесь>>