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Политика

Типография «iPrint» предлагает кандидатам на пост главы Гдовского района свои услуги по​ изготовлению рекламной продукции в рамках предвыборной кампании

Рекламно-производственная компания «iPrint» предлагает свои услуги по ​ изготовлению рекламной продукции в рамках кампаний по выборам Главы Гдовского района, назначенных на 12 ноября 2017 года.

Компания «iPrint» расположена в Пскове, по адресу улица Советская, дом 15а. Телефон: +79602211768. Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/iprint_60

Полный прайс на услуги компании можно скачать здесь>>

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Член облизбиркома: Избранные депутаты от КПРФ должны знать, что для присутствия на завтрашней сессии им не требовались удостоверения
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Член облизбиркома: Избранные депутаты от КПРФ должны знать, что для присутствия на завтрашней сессии им не требовались удостоверения 3
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