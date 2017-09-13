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Происшествия

В Псковском районе водитель ВАЗ-2106 сбил пешехода, решившего перейти дорогу в неположенном месте

В Псковском районе в минувшие сутки, 13 сентября, водитель ВАЗ-2106 сбил 54-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Как сообщили "Псковскому агентству информации" в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход получил травмы, и его увезли в больницу.

В тот же день ДТП с участием пешехода произошла в Великих Луках. 20-летняя девушка, соблюдая правила движения, решила перейти дорогу по пешеходному переходу, где не было светофора. Водитель, не заметив человека на дороге, сбил девушку. С полученными травмами ее госпитализировали в местное лечебное учреждение.

В Новосокольническом районе 30 на 12 км трассы Великие Луки-Новосокольники водитель а/м ВАЗ-2107 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пассажир с полученными травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Отметим, всего 13 сентября на территории Псковской области зарегистрировали пять ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 4 получили травмы различной степени тяжести. 1 ДТП совершено водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Также трое водителей задержаны в нетрезвом состоянии.

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