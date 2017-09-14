В Псковской областной библиотеке открылась фотовыставка «К месту легендарного сражения»

19:36, 14 сентября 2017, ПАИ

В Псковской областной универсальной научной библиотеке открылась фотовыставка «К месту легендарного сражения», посвященная .истории создания историко-культурного центра «Самолва». Как сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки, выставка продлится до середины октября 2017 года. Частное учреждение культуры появилось в Псковской области в 2015 году.

Сегодня Центр «Самолва» - это единственное место, предоставляющее наиболее полную информацию о Ледовом побоище. В год 775-летия Ледового побоища, в апреле 2017 года, в Историко-культурном центре открыта экспозиция, посвященная событиям русско-ливонской войны 1240-1242 гг. и легендарному сражению. Приезжающие в Центр, могут познакомиться с историей экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища, посмотреть фильм Виталия Мельникова «На Чудском озере» (Леннаучфильм, 1959) и побывать на берегу Чудского озера.