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Культура

В Псковской областной библиотеке открылась фотовыставка «К месту легендарного сражения»

В Псковской областной универсальной научной библиотеке открылась фотовыставка «К месту легендарного сражения», посвященная .истории создания историко-культурного центра «Самолва».  Как сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки, выставка продлится до середины октября 2017 года. Частное учреждение культуры появилось в Псковской области в 2015 году.

Сегодня Центр «Самолва» - это единственное место, предоставляющее наиболее полную информацию о Ледовом побоище. В год 775-летия Ледового побоища, в апреле 2017 года, в Историко-культурном центре открыта экспозиция, посвященная событиям русско-ливонской войны 1240-1242 гг. и легендарному сражению. Приезжающие в Центр, могут познакомиться с историей экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища, посмотреть фильм Виталия Мельникова «На Чудском озере» (Леннаучфильм, 1959) и побывать на берегу Чудского озера.

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