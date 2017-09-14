Российские фармакологи впервые представили уникальную вакцину от гриппа
Российские фармакологи впервые представили результаты клинических исследований первой четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа на международной конференции ESWI Influenza Conference, только что закончившейся в Риге, пишет «Российская газета».
Уже с 2012 года ВОЗ рекомендует при проведении вакцинации использовать не только трехвалентные вакцины (защищающие от трех разновидностей вируса гриппа), но и четырехвалентные (они защищают еще от одного штамма вируса). Но до сих пор только пять стран в мире наладили производство квадривалентных вакцин: Австралия, США, Канада, Германия и Франция. Россия будет шестой страной в мире, имеющей собственное независимое производство таких вакцин.