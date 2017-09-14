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Политика

Российские фармакологи впервые представили уникальную вакцину от гриппа

Российские фармакологи впервые представили результаты клинических исследований первой четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа на международной конференции ESWI Influenza Conference, только что закончившейся в Риге, пишет «Российская газета».

Уже с 2012 года ВОЗ рекомендует при проведении вакцинации использовать не только трехвалентные вакцины (защищающие от трех разновидностей вируса гриппа), но и четырехвалентные (они защищают еще от одного штамма вируса). Но до сих пор только пять стран в мире наладили производство квадривалентных вакцин: Австралия, США, Канада, Германия и Франция. Россия будет шестой страной в мире, имеющей собственное независимое производство таких вакцин.

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