Российских спортсменов хотят отстранить от Олимпийских игр 2018

20:33, 14 сентября 2017, ПАИ

17 национальных антидопинговых агентств различных стран мира, среди которых США, Великобритания и Канада, выпустили официальное заявление с призывом отстранить россиян от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, пишет Газета.ru. Это обращение было опубликовано в разгар сентябрьской сессии Международного олимпийского комитета, на которой будет принято решение о допуске российских спортсменов.

При этом члены этих антидопинговых агентств не возражают против участия атлетов из РФ под нейтральным флагом.

Они заявили, что невозможность провести тщательное и полное расследование по делу об употреблении допинга создает опасность для чистых атлетов.

Кстати, ранее WADA официально подтвердило информацию о снятии обвинений с 95 российских спортсменов из-за отсутствия доказательств.