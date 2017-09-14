«Медиа-холдинг» Псковской области предлагает кандидатам на должность главы Гдовского района услуги по предвыборной агитации
ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» информирует о стоимости услуг по размещению агитационно- информационных материалов в средствах массовой информации, выпускаемых «Медиа-холдингом Псковской области» для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, участвующим в досрочных выборах главы Гдовского района 12 ноября 2017 г.
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