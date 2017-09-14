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Политика

«Медиа-холдинг» Псковской области предлагает кандидатам на должность главы Гдовского района услуги по предвыборной агитации

ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» информирует о стоимости услуг по размещению агитационно- информационных материалов в средствах массовой информации, выпускаемых «Медиа-холдингом Псковской области» для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, участвующим в досрочных выборах главы Гдовского района 12 ноября 2017 г.

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  • Выборы-2017
«Медиа-холдинг» Псковской области предлагает кандидатам на должность главы Гдовского района услуги по предвыборной агитации Цецерский: Жаль, что политические провокации, допускаемые членами КПРФ во время избирательной компании, продолжаются сейчас Петр Алексеенко заявил, что его однопартийцы пытались получить удостоверения депутатов для подстраховки Член облизбиркома: Избранные депутаты от КПРФ должны знать, что для присутствия на завтрашней сессии им не требовались удостоверения Председатель ТИК Пскова: Действия представителей КПРФ полностью незаконны В ТИК Пскова задержали устроивших скандал 4-х избранных кандидатов в депутаты гордумы Выборы-2017. Итоги (ИНФОГРАФИКА) Председатель Облсовпрофа Ульяна Михайлова ответила на выпад Александра Васильева в адрес псковских «единороссов» Александр Васильев раскритиковал псковских однопартийцев за прошедшую избирательную кампанию На псковских эсеров завели уголовное дело по факту нарушений при оплате агитационных материалов
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