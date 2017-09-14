Бастрыкин наградил руководителя псковского СУСКа и двух местных следователей

21:03, 14 сентября 2017, ПАИ

Сегодня в Санкт-Петербурге в ходе оперативного совещания председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с руководителями следственных органов, расположенных в Северо-Западном федеральном округе, глава СКР наградил руководителя следственного управления по Псковской области Олега Тушмалова, а также следователя по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Андрея Мазурова и следователя по особо важным делам Великолукского межрайонного следственного отдела Антона Долгорукова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУСКе, в ходе совещания Бастрыкин напомнил, что в 2007 году были разделены функции прокурорского надзора и следствия и впервые создан самостоятельный следственный орган. По его словам, даже за столь непродолжительное время вновь созданная структура показала свою состоятельность: «Расследуя громкие теракты, техногенные катастрофы, многомиллионные коррупционные преступления, наши следователи успешно доказали, что принятое в 2007 году решение о создании Следственного комитета было верным».

«С самого его создания приоритетами в расследовании становились уголовные дела о преступлениях против несовершеннолетних, ятрогенных преступлениях, преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы», — добавил председатель комитета. Кроме того, добавил он, сотрудникам нового ведомства наряду с расследованием текущих уголовных дел была поставлена задача раскрытия преступлений прошлых лет.

Также в ходе выступления Александр Бастрыкин остановился на недостатках деятельности некоторых подразделений округа, дав руководителям этих управлений особые указания об их устранении, а также повышению качества и активизации работы.

Кроме того, он ещё раз напомнил подчинённым, что возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступлений, является одним из основополагающих элементов в деятельности ведомства. Он отметил, что удельный вес возмещенного следственными органами Северо-Западного федерального округа ущерба превышает среднероссийский показатель.

Были заслушаны доклады присутствующих на совещании руководителей следственных органов Северо-Западного федерального округа о состоянии следственной работы как за 10 лет существования ведомства, так и за 7 месяцев текущего года.

По уголовным делам, находящимся на личном контроле председателя СКР, Александром Бастрыкиным даны необходимые указания руководителям структурных подразделений Следственного комитета о направлении дальнейшего расследования.

После этого, поздравляя коллег с профессиональным праздником, председатель Следственного комитета России наградил за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности руководителей и 32-х следователей и криминалистов из различных следственных управлений в Северо-Западном федеральном округе, в том числе и из Псковской области.