Парковки для генконсульств США в России были ликвидированы

21:01, 14 сентября 2017, ПАИ

В городах России ликвидируют парковки для американских дипломатов. Так, в Москве ликвидирована специализированная парковка у посольства США, на которой сотрудники дипмиссии могли бесплатно оставлять свои автомобили. Как пишет РИА Новости, стало известно, что рядом с южным входом в посольство США на Девятинском переулке исчез знак «Парковка только для автомобилей посольства».

Ранее в Екатеринбурге по инициативе ГИБДД убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части. В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у здания генконсульства США появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей.



Посольство США в Москве комментировать вопрос о судьбе парковок у американских дипмиссий отказалось и предложило обращаться за комментариями к российской стороне.