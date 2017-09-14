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Общество

37 жителей Плюсского района проинструктировали о мерах пожарной безопасности

14 сентября 2017 года отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителями ОМС и КУ «Стругокрасненское лесничество» провели профилактический рейд.

Как сообщили «Псковскому агентству информации» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда проведено одно собрание граждан и подворовый обход, в рамках которых было посещено 14 частных домовладений и 12 квартир. Также в рамках рейда посещено отделение «Детского сада №1» - «Марьинский детский сад» и ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». В детском саду состоялось собрание с должностными лицами, проведена тренировка по эвакуации.

В ГУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» проведено занятие по правилам пользования первичными средствами пожаротушения и средствами защиты органов дыхания.

В рамках проведённых мероприятий проинструктировано 37 граждан, распространено 37 листовок на противопожарную тематику. Правонарушений в области соблюдения требований правил пожарной безопасности не выявлено.

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