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Общество

30 воспитанников Себежского спецучреждения приняли участие в акции «Рисовать легко»

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, в Псковской области рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» провели для воспитанников Себежского специального учебно-воспитательного учреждения акцию «Рисовать – легко». В мероприятии приняли участие 30 человек, сообщили "Псковскому агентству информации" в пресс-службе регионального отделения.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Псковской области Всеволод Козловский отметил, что мальчишки проявили большой интерес к рисованию, по итогам занятий каждый унес с собой по две полноценные законченные художественные работы. Ребятам настолько понравилось рисовать, что активисты ОНФ договорились на осенних каникулах снова порисовать вместе. 

Старт региональной акции «Рисовать – легко» в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Равные возможности – детям» был дан общественниками всего месяц назад. Активисты Народного фронта посещают районы региона, где организуют и проводят для детей мастер-классы по рисованию. Общественники обустраивают места для творчества, а дети пробуют себя в качестве художников. В этом увлекательном процессе принимают участие также родители, бабушки и дедушки, а помогают всем волонтеры – выпускники и учащиеся художественной студии, которые подсказывают начинающим художникам, помогают смешать краски для получения необходимого оттенка, корректируют линии.  Акции «Рисовать – легко» уже состоялись в городе Великие Луки, в поселках Переслегино и Палкино, в городе Себеже.  Общее количество участников мероприятий превысило 400 человек.

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