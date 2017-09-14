Отряд псковских тимуровцев подвел итоги работы за 2017 год

21:49, 14 сентября 2017, ПАИ

В Пскове состоялось подведение итогов работы за год волонтерского отряда тимуровцев, созданного на базе Псковского областного совета профсоюзов. Как сообщили «Псковскому агентству информации» в пресс-службе профсоюза, в торжественной обстановке представители сразу нескольких общественных организаций и органов местного самоуправления поблагодарили активистов за их труд, вручив благодарственные письма.

По словам Элины Калининой, руководителя проекта «Тимуровцы двух поколений», за период с сентября 2016 года по август 2017 года отрядом была оказана социально-бытовая помощь более 30 гражданам пожилого возраста. Кроме того, активисты проекта принимали участие в организации и проведении досуговых мероприятий для старшего поколения. Таким образом, за год ребята оказали поддержку 60 представителям различных категорий пенсионеров, в том числе и проживающиx в района Псковской области.

Проект дает возможность не только стать чуть ближе к старшему поколению, но и понять чем и как они живут, считает Калинина.