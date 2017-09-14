Мимо Земли пролетел астероид размером с МГУ

21:52, 14 сентября 2017, ПАИ

Ученые из Центр малых планет Международного астрономического союза сообщили, что недавно открытый астероид 2017 RU1 пролетел в ночь с 13 на 14 сентября мимо Земли, пишет «Российская газета». Общая площадь небесного тела составила около 200 квадратных метров.

По данным МАС, расстояние между астероидом около 15,8 миллиона километров.

Отметим, астрономам известно о существовании примерно одного миллиона астероидов, находящихся примерно между орбитами Марса и Юпитера. Некоторые из них сталкиваются, что приводит к попаданию в пространство между Землей и Солнцем.