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Общество

Мимо Земли пролетел астероид размером с МГУ

Ученые из Центр малых планет Международного астрономического союза сообщили, что недавно открытый астероид 2017 RU1 пролетел в ночь с 13 на 14 сентября мимо Земли, пишет «Российская газета».  Общая площадь небесного тела составила около 200 квадратных метров.

По данным МАС, расстояние между астероидом около 15,8 миллиона километров.
Отметим, астрономам известно о существовании примерно одного миллиона астероидов, находящихся примерно между орбитами Марса и Юпитера. Некоторые из них сталкиваются, что приводит к попаданию в пространство между Землей и Солнцем.

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