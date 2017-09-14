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Политика

Америка ввела санкции против двух украинских авиакомпаний

США внесли в список санкций две украинские авиакомпании — "Дарт" и "Хорс". Такая информация появилась на сайте Минфина.

Отмечается, что эти компании сотрудничали с внесенными в список антииранских санкций авиакомпаниям. Речь идет об иранской компании Caspian Airlines и иракской Al-Naser Airlines. США обвиняют их в поддержке подразделения Корпуса стражей исламской революции, а также в незаконной перевозке оружия из Ирана в Сирию.

Кроме того, новые санкции коснулись семи граждан Ирана, обвиняемых в кибератаках, и двух компаний, которые, как утверждают США, оказывали помощь в развитии ядерной программы Тегерана.

Введенные ограничения предусматривают запрет на ведение бизнеса в Соединенных Штатах и заморозку активов указанных компаний.

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