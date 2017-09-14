Опыт реализации капремонта детского сада «Радуга» в Острове продемонстрировали гостям из Индии и Сербии

22:16, 14 сентября 2017, ПАИ

Детский сад «Радуга» в Острове посетили специалисты из Индии и Сербии. Международные гости познакомились с опытом, накопленным в рамках демонстрационного проекта по энергоэффективному капитальному ремонту, сообщили «Псковскому агентству информации» в пресс-службе администрации Островского района.

Напомним, что на предварительном этапе специалисты международной консалтинговой компании провели анализ энергопотребления и энергетической эффективности помещений детского сада «Радуга», в результате чего были выявлены места нерационального использования энергоресурсов. Основные потери тепловой энергии происходили через внешние ограждающие конструкции, что было обнаружено в ходе тепловизионного обследования.

Для повышения энергетической эффективности д/с «Радуга» требовалась реализация значительного комплекса энергосберегающих технических решений.

Рабочим проектом были предусмотрены работы по утеплению фасадов основного здания, пристроек, цоколя с последующим оштукатуриванием, а также утепление покрытия основного здания (чердачное перекрытие), кровельного покрытия пристроек.

Кроме того, в перечень работ были включены замена деревянных окон на энергосберегающие стеклопакеты, частичная замена электросетей, установка светодиодных светильников, замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей, восстановление существующего индивидуального теплового пункта с установкой погодного регулирования, приточных клапанов в стеновых ограждениях.

Проведённые в конце 2016 и начале 2017 года работы, позволили добиться снижения энергопотребления, повышения энергетической эффективности и качества условий пребывания обслуживающего персонала и комфорта для воспитанников в бюджетном учреждении.