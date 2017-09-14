Отделение ПФР по Псковской области разъясняет, каким образом можно получить консультации специалистов Пенсионного фонда

22:25, 14 сентября 2017, ПАИ

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Псковской области работает «горячая линия» по основным направлениям деятельности Пенсионного фонда РФ.

Как объяснили «Псковскому агентству информации» в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда, жители региона могут обратиться к специалистам ПФР для получения консультации по вопросам назначения, перерасчёта, выплаты пенсий и социальных выплат, а также сдачи отчетности по единому телефону «Горячей линии» Отделения ПФР: 8-800-775-7950.

Телефоны территориальных органов ПФР в районах Псковской области размещены на сайте www.pfrf.ru в разделе Контакты.

Также по всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать через он-лайн приемную на сайте ПФР.

Кроме того, получить ответ на интересующий вопрос можно с помощью консультанта ПФР, позвонив в Единую федеральную консультационную службу ПФР по номеру 8 800 302 2 302 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный) или обратившись к онлайн-консультанту на сайте ПФР. (www.pfrf.ru)