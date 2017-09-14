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Общество

Главный федеральный инспектор по Псковской области проведет личный прием граждан

20 сентября 2017 года в 15:30 будет проводить прием граждан по личным вопросам главный федеральный инспектор по Псковской области Калинин Андрей Николаевич.

Как сообщили «Псковскому агентству информации» в пресс-службе районной администрации, прием будет проходить по предварительной записи  в здании администрации Новосокольнического района по адресу: ул.Базарная, д.1 (2 этаж).

Записаться на прием можно по тел. 2-22-31 или лично в приемной главы района.

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