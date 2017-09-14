Главный федеральный инспектор по Псковской области проведет личный прием граждан

22:31, 14 сентября 2017, ПАИ

20 сентября 2017 года в 15:30 будет проводить прием граждан по личным вопросам главный федеральный инспектор по Псковской области Калинин Андрей Николаевич.

Как сообщили «Псковскому агентству информации» в пресс-службе районной администрации, прием будет проходить по предварительной записи в здании администрации Новосокольнического района по адресу: ул.Базарная, д.1 (2 этаж).

Записаться на прием можно по тел. 2-22-31 или лично в приемной главы района.