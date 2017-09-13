Шестилетний мальчик из России скончался в норвежской больнице из-за ошибки медиков

22:35, 14 сентября 2017, ПАИ

Шестилетний россиянин, семья которого проживает в Норвегии, скончался в результате ошибки, допущенной норвежскими медиками, сообщает ТАСС. Смерть пациента была констатирована в четверг.

Врачебная ошибка, которая привела к смерти клеток мозга ребенка, была совершена в конце августа, когда мальчик проходил курс лечения от онкологического заболевания в Университетской больнице Хёукеланн в Бергене - втором по величине городе Норвегии. Ему должны были ввести два применяемых при химиотерапии препарата - один в мозг через интравентрикулярный катетер, второй - внутривенно. Сотрудник больницы перепутал ампулы, в результате чего в мозг было введено не то лекарство, а мальчик вскоре впал в кому.

Через несколько дней врачи диагностировали у него смерть мозга, однако родители настояли на переводе ребенка в Осло для подтверждения диагноза. Как сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания, в четверг столичные врачи также признали, что помочь ребенку уже нельзя, и он был отключен от аппарата искусственного дыхания.

В больнице Хёукеланн признают факт ошибки и ранее сообщили о ней в службу надзора. Случаем также занимаются полиция и больничный комитет по этике.