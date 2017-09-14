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Общество

Профилактический рейд на железнодорожном переезде состоялся в Великих Луках

Сегодня, 14 августа, в рамках месячника "Внимание – переезд" на железнодорожном переезде 481 км города Великие Луки был проведен профилактический рейд.

Как сообщили «Псковскому агентству информации» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, железнодорожники совместно с представителями ГИБДД провели инструктаж с водителями, напомнили о правилах дорожного движения, вручили памятки и сувениры. Кроме того, во время акции были проведены проверки соблюдения водителями правил дорожного движения при пересечении переездов.

С помощью проведения профилактических рейдов работники железнодорожного транспорта дополнительно привлекают внимание автомобилистов к необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Напомним, что за 8 месяцев 2017 года на железнодорожных переездах в границах Псковской области было допущено 3 дорожно-транспортных происшествия. В ДТП пострадало 2 человека.

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