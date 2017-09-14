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Экономика

Уничтожение некачественной продукции обяжут оплачивать ее владельцев

Правительство РФ обсуждает возможность обязать владельцев оплачивать расходы на уничтожение некачественных пищевых продуктов. В Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции рассматривают возможность предоставления соответствующей госуслуги или учета расходов в суммах штрафов, пишет газета «Известия».

Последнее заседание госкомиссии под председательством главы Минпромторга Дениса Мантурова было почти полностью посвящено вопросу «модернизации правового механизма уничтожения некачественных и опасных пищевых продуктов… за счет их владельцев».

По итогам встречи был составлен перечень поручений для межведомственной рабочей группы, В частности, представителям Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Росимущества и ФТС предстоит подготовить нормативные акты, «направленные на обеспечение уничтожения или утилизации некачественных пищевых продуктов за счет виновного лица». Также группе поручено определить орган власти, который уполномочат уничтожать некачественные продукты.

Отметим, по данным Роспотребнадзора, в прошлом году с реализации было снято 73 тыс. партий пищевых продуктов, не соответствующих нормативным требованиям, всего свыше 3 тыс. тонн. При этом средняя цена уничтожения продукции, запрещенной к ввозу в Россию, составляет 3,3 тыс. рублей за тонну.

 

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