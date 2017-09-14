День покровителя овец и коз наступил по народному календарю

08:25, 15 сентября 2017, ПАИ

15 сентября по народному календарю наступил день Мамонтия, пишет сalend.ru.

В этот день отмечается память мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины. Мать и отец Маманта были знатными людьми, но за открытое исповедание христианства их заключили в темницу, где они оба и скончались. Перед смертью Руфина разрешилась от бремени сыном, которого она препоручила Богу. Мальчика взяла на воспитание богатая вдова — христианка Амия. Она же погребла тела его родителей. Амия вырастила Маманта добрым христианином и образованным человеком.

Обладая даром красноречия, юноша обратил в свою веру многих сверстников. О проповедях Маманта донесли правителю Демокриту, который отослал юношу к императору Аврелиану. Тот сначала лаской, а затем угрозами пытался совратить молодого христианина с пути истинного. Когда это не помогло, император подверг Маманта жестоким пыткам и хотел утопить в море, но юношу спас ангел, унеся его на высокую гору в пустыне неподалеку от Кесари. Там Мамант основал церковь и стал проводить жизнь в строгом воздержании и молитвах, помогая христианам в недугах и скорбях.

На Руси мученика Маманта называли Мамонтием Овчинником (Овчарником) и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры. В день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни и прочие напасти.

С Мамонтия начинались гулянья молодых людей. После окончания полевых работ тем, кому предстояло идти в рекруты, давали полную свободу и более не нагружали никаким трудом до самого набора (он обычно случался в ноябре). Молодые люди в праздничной одежде ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки.

Кроме того, в народе подмечали, что к Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.