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Общество

Выпускникам придется узнавать результаты ЕГЭ на портале госуслуг

Выпускников российских школ обяжут регистрироваться на портале госуслуг, чтобы через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) узнать результаты ЕГЭ онлайн. Об этом пишет газета «Известия».

«Речь о том, чтобы для получения данных из государственных информационных систем граждане проходили идентификацию только через ЕСИА. Например, при запросе результатов ЕГЭ», — рассказали в пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций.

Представитель ведомства отметила, что работу над реализацией инициативы совместно ведут Министерство образования, Рособрнадзор и МВД.

В настоящее время узнать результаты ЕГЭ онлайн можно как через портал госуслуг, так и на официальном сайте экзамена. Информации о том, когда процедура станет доступна только через портал госуслуг, пока нет.

Интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев не видит в инициативе ничего плохого. «То, что принуждают всех идентифицироваться, — это нормально. Так или иначе, все граждане перейдут к получению услуг онлайн. Чем больше автоматизация, тем больше возможностей, тем легче людям жить», — указал он.

Чтобы узнать результаты экзаменов, пользователю потребуется войти на портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде. При этом получить информацию о баллах ЕГЭ офлайн, как и раньше, можно будет в школе.

 

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