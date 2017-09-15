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Политика

Международный день демократии отмечается 15 сентября

15 сентября отмечается Международный день демократии, пишет сalend.ru.

Праздник установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году (резолюция A/RES/62/7). Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году. ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник, как повод обратить внимание на состояние демократии в мире. 

Слово «демократия» происходит от двух древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», и традиционно переводится как «власть народа». Под этим термином подразумевается политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии. Демократия основана на свободном волеизъявлении народа и тесно связана с обеспечением правопорядка, прав и основных свобод человека. 

Деятельность Организации Объединенных Наций в поддержку усилий правительств по поощрению и укреплению демократии осуществляется в соответствии с Уставом и лишь по конкретной просьбе соответствующих государств-членов ООН. 

В Международный день демократии, который каждый год посвящен определенной теме, обычно проводятся разного рода просветительские мероприятия — лекции, семинары, круглые столы. Кроме того, к этой дате готовятся информационные материалы на тему демократии — газеты, листовки, брошюры.

 

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