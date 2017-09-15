Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле

08:43, 15 сентября 2017, ПАИ

Псковская полиция продолжает розыск Владислава Пономарёва 1937 года рождения, пропавшего в лесу в июле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Уроженец Новосибирской области В. Пономарёв проживает в Пскове в доме по улице А. Невского. По имеющимся данным, 27 июля он отправился за ягодами и грибами в район деревень Иваново болото - Крупп Печорского района.

Приметы: на вид 80 лет, среднего телосложения, рост около 155 сантиметров, волосы седые, короткие, глаза серые, носил очки в чёрной оправе.

На момент исчезновения был одет в джинсовую куртку, зеленую кепку военного образца, черные плащевые штаны, черные резиновые сапоги.

При себе имел мобильный телефон, паспорт и пропуск в погранзону на своё имя, а также рюкзак тёмно-зёленого цвета и белое пластмассовое ведро.

Граждан, которые что-либо знают о местонахождении Владислава Пономарёва или обнаружили в лесном массиве документы на его имя, вещи или фрагменты одежды, обуви, просят обратиться по телефонам 59-63-22, 59-63-09 или 02.