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Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле

Псковская полиция продолжает розыск Владислава Пономарёва 1937 года рождения, пропавшего в лесу в июле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону. 

Фото 60.мвд.рф

Уроженец  Новосибирской области В. Пономарёв проживает в Пскове в доме по улице А. Невского. По имеющимся данным,  27 июля он отправился   за ягодами и грибами  в район деревень Иваново болото - Крупп Печорского района.

Приметы: на вид 80 лет, среднего телосложения, рост около 155 сантиметров, волосы седые, короткие, глаза серые, носил очки в чёрной оправе.

На момент исчезновения был одет в джинсовую куртку, зеленую кепку военного образца, черные плащевые штаны,  черные резиновые сапоги.

При себе имел мобильный телефон, паспорт и пропуск в погранзону на своё имя, а также  рюкзак тёмно-зёленого цвета и белое пластмассовое ведро.

Фото 60.мвд.рф

Граждан, которые что-либо знают о местонахождении Владислава Пономарёва или обнаружили в лесном массиве документы на его имя, вещи или фрагменты одежды, обуви, просят обратиться по телефонам 59-63-22, 59-63-09 или  02.

 

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