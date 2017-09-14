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Общество

Два учреждения образования в Пскове своевременно не выплатили зарплату работникам-подросткам

В образовательных учреждениях и на предприятиях Пскова прошли проверки соблюдения требований законодательства при организации временного трудоустройства несовершеннолетних. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в ряде случаев подростки принимались на работу без прохождения медицинских осмотров и получения согласия родителей на трудоустройство. Вскрыты факты невыплаты подросткам заработной платы.

Так, в нарушение положений статьи 140 Трудового кодекса РФ, гарантирующей работнику выплату всех причитающихся сумм от работодателя в день увольнения, в МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Центр образования «Подросток» своевременно не выплачена заработная плата несовершеннолетним работникам на сумму свыше 100 тыс. рублей.

В этой связи прокурор города внес в отношении директоров указанных учреждений постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения должностным лицам назначены наказания в виде штрафов.

Кроме того, для восстановления прав подростков на охрану труда и получение вознаграждения внесено 7 представлений с требованиями об устранении выявленных нарушений закона. В итоге задолженность по выплате зарплаты несовершеннолетним погашена в полном объеме.

 

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