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Общество

Глава администрации Печорского района оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений

И. о. мирового судьи судебного участка № 13 Псковской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главы администрации Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установлено, что администрация района направила ответ на обращение руководителя юридического лица с нарушением 30-дневного срока.

Постановлением судьи глава района признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.59 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

 

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